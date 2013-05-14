Куба готова імпортувати з України сільгосптехніку та залізничні вагони

Республіка Куба, окрім зерна, готова імпортувати з України сільськогосподарську техніку - трактори і вантажні машини, а також залізничні вагони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це заявив посол Куби в Україні Ернесто Сенте Даріас у ході зустрічі з президентом УСПП Анатолієм Кінахом.

Президент УСПП зазначив, що українські компанії зацікавлені в розвитку партнерства з кубинськими бізнесменами.

Він нагадав, що Ічнянський молочно-консервний комбінат поставляє на ринок Куби молочні продукти, у квітні Україна передала кубинській компанії Cubana de Aviacion перший серійний український літак Ан-158.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції в Україні агрохолдинг «Нібулон» планує почати поставки кукурудзи, пшениці і сої на Кубу.

Президент України Віктор Янукович у жовтні 2011 року зробив держвізит на Кубу. В ході візиту було прийнято рішення створити двосторонню Ділову раду для активізації співпраці. За підсумками 2012 р. товарооборот України і Куби становив близько 31 млн дол. при позитивному сальдо майже в 28 млн дол.