Україна може почати виробництво вантажних електровозів у другій половині 2014 року

Міністерство інфраструктури очікує, що в другій половині 2014 року в Україні може початися виробництво вантажних електровозів на підприємстві “Луганськтепловоз”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак на брифінгу.

Він зазначив, що вже проведено переговори про початок виробництва вантажних електровозів власниками і керівництвом “Трансмашхолдингу” та “Луганськтепловозу” (який належить “Трансмашхолдингу”).

Якщо виробництво почнеться у другому півріччі 2014 року, то в 2015 році, на думку міністра, можна буде вийти на виробництво 100 локомотивів на рік.

«В Україні жоден завод не виробляє вантажні електровози. У зв'язку з цим мною було проведено переговори з власниками «Трансмашхолдингу», з генеральним директором «Луганськтепловозу» для того, щоб організувати виробництво цих локомотивів у Луганську. Таке добро є. І з другого півріччя, якщо урядом буде ухвалено рішення, з другого півріччя наступного року ми зможемо вже почати виробництво цих електровозів компанією «Луганськтепловоз»... У 2015 році ми зможемо вийти на 100 локомотивів на рік», - сказав Козак.

Він наголосив, що наступного тижня очікується рішення про фінансування проекту виробництва вантажних електровозів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року «Укрзалізниця» підписала угоду з російським «Трансмашхолдингом» про придбання 300 вантажних електровозів упродовж 2012-2016 років.

Локомотиви виготовлять на Новочеркаському електровозобудівному заводі (Ростовська область, РФ), який входить до складу «Трансмашхолдингу». Виробництво електровозів на Новочеркаському заводі, а не на «Луганськтепловозі», було умовою «Трансмашхолдингу». До того ж в електровозах буде щонайменше 40% комплектуючих українського виробництва.

Довідка УНІАН. «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного й змінного струму, дизель-поїздів.

76% акцій підприємства належить російській компанії «Трансмашхолдинг» - лідеру на ринку транспортного машинобудування Росії.