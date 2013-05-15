Метпідприємства в квітні скоротили споживання газу майже на 10% - до 268 млн куб. м

У квітні металургійні підприємства України скоротили споживання природного газу на 9,8%, або на 29 млн куб м порівняно з березнем - до 268 млн куб м, повідомили УНІАН в об'єднанні «Металургпром».

За даними «Металургпрому», середньодобове споживання природного газу в квітні становило 8,9 млн куб. м проти 9,6 млн куб. м у березні і 10,6 млн куб. м за 2012 рік загалом.

Усього за 4 місяці металурги спожили 1,145 млрд куб. м природного газу.

Середньодобове споживання за січень-квітень становило 9,5 млн куб. м проти 12,6 млн куб. м за 4 місяці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році металургійні підприємства України скоротили споживання природного газу на 24,9%, або на 1,287 млрд куб. м проти 2011 року - до 3,886 млрд куб. м.

У 2011 році метпідприємства України спожили 5,173 млрд куб. м природного газу, що відповідає рівню 2010 року.