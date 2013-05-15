Металурги в 1-му кварталі скоротили інвестиції в модернізацію виробництва на 40,5%

У I кварталі металургійна галузь України скоротила інвестиції в модернізацію виробництва на 40,5%, або на 579 млн грн - до 849 млн грн.

Про це повідомили УНІАН в об'єднанні «Металургпром».

За даними джерела, загалом по металургійним підприємствам питомі інвестиції на 1 тонну виробленої сталі за 1 квартал 2013 року становили 13,2 доларів проти 22,2 дол. у 1 кварталі 2012 року.

Основні грошові кошти за звітний період метпідприємства інвестували на завершення будівництва нових об'єктів і поточну реконструкцію і модернізацію існуючих потужностей.

Як повідомляв УНІАН, обсяг інвестицій у модернізацію підприємств металургійної галузі України в 2012 році, за попередніми даними, скоротився в порівнянні з 2011 роком на 6% - до 6 млрд грн.