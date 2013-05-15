Метпідприємства за 4 місяці збільшили імпорт коксу в 4,7 разу

За 4 місяці 2013 року українські метпідприємства збільшили імпорт коксу в 4,7 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 412 тис. тонн.

Про це в УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, з імпорту в квітні було завезено 113 тис. тонн коксу.

За інформацією «Металургпрому», за січень-квітень металургійним підприємствам поставлено 4,39 млн тонн українського коксу - на 9% менше, ніж за січень-квітень минулого року. У квітні українськими коксохімічними заводами було поставлено металургам 1,08 млн т коксу.

З урахуванням імпортних поставок загальне надходження коксу на метпідприємства становило 4,8 млн тонн (98% від розрахункової балансової потреби і 97% від обсягу поставок за 4 місяці 2012 року.

У січні-квітні українські коксохіми скоротили обсяги імпорту вугілля для коксування щодо аналогічного періоду минулого року на 10% - до 3,61 млн тонн. Обсяг імпортних поставок вугілля для коксування в квітні становив 850 тис. тонн.

Надходження українського вугілля на вітчизняні коксохімічні підприємства за 4 місяці становили 4,6 млн тонн - на 7% менше від обсягу поставок за аналогічний період 2012 року.

Загальний обсяг вугілля, який надійшов на КХЗ, у січні-квітні скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9% - до 8,21 млн тонн.

Залишки вугілля для коксування на складах українських КХЗ протягом квітня істотно не змінилися і станом на 1 травня становили близько 560 тис. тонн.