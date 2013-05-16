Данилишин: Україна не вжила достатніх заходів, щоб уникнути негативу від вступу до СОТ

Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що Україна не вжила достатніх заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків від приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Треба визнати, що Україною не було у повному ступені вжито заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків від приєднання до СОТ. Усього не можна було передбачити одразу», - зазначив Данилишин, який очолював Міністерство економіки в 2008 році, коли Україна вступила до СОТ.

Також Данилишин відзначив, що Україна не скористалася повною мірою як член СОТ правом участі у переговорному процесі зі вступу Росії до цієї організації.

«Від цих переговорів можна було одержати відповідні вигоди», - наголосив він.

Водночас екс-міністр відзначив, що СОТ передбачені механізми, які дозволяють виправити помилки.

«СОТ має відповідні механізми для виправлення ситуації... Труднощі були, є і будуть завжди і до, і після вступу до СОТ. Треба виходити з того, що вступ до СОТ є дуже істотним чинником формування привабливого іміджу України на міжнародній арені, насамперед, впливає на становлення ділового середовища як для національних, так і для іноземних компаній, а також на її економічний розвиток», - відзначив Данилишин.

Без членства у СОТ, наголосив він, Україна не змогла б розпочати переговори про ЗВТ з Європейським Союзом та іншими міжнародними організаціями.

Данилишин також вважає, що для досягнення результату в процесі перегляду розмірів мит Україні потрібно наполегливіше працювати з країнами - членами СОТ.

«Щодо заявки на перегляд тарифних ставок, то потрібно працювати активно з країнами - членами СОТ, тоді і шанси реалізації цього кроку будуть більші», - відзначив Данилишин.

Нагадаємо, що Україна розпочала переговори про вступ до СОТ у 1993 році і стала повноправним членом цієї організації 16 травня 2008 року.

У вересні 2012 року Україна звернулася до СОТ з ініціативою підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. ЄС і США висловили занепокоєння бажанням України добитися підвищення мит з такого великого переліку позицій.

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