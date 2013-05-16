Питання поставок українських труб до країн Митного союзу вирішиться до 10 червня

Україна і Євразійська економічна комісія (ЄЕК) до 10 червня проведуть консультації з поставок сталевих труб до країн Митного союзу (МС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра з торгівлі ЄЕК, відповідну домовленість було досягнуто 15 травня у Києві під час другого засідання «Діалогу з торгових питань», присвяченого розвитку торгівлі між країнами Митного союзу і Україною, під головуванням міністра торгівлі Євразійської економічної комісії Андрія Слєпнєва і міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова.

«Сьогодні нам вдалося обговорити багато практичних питань. Зокрема ми домовилися про проведення консультацій з режиму поставок сталевих труб до країн Митного союзу до 10 червня цього року за участю ЄЕК, представників бізнесу і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”, - сказав Слєпнєв.

Він підкреслив, що Україні і країнам МС необхідно докласти зусиль щодо зміцнення і розвитку виробничих зв'язків між підприємствами країн, стимулювання виробництва товарів з великою доданою вартістю та вбудування їх у глобальні ланцюжки поставок.

"На тлі загальносвітової тенденції посилення протекціонізму і загострення боротьби за експортні ринки нам необхідно працювати над лібералізацією взаємної торгівлі», - зазначив Слєпнєв.

Крім того, згідно з повідомленням, під час засідання Слєпнєв і Прасолов обговорили шляхи ліквідації бар'єрів у торгівлі між країнами МС і Україною. Окрім питання про постачання труб, обговорювалися питання про постачання вугілля і коксу, кондитерських товарів, а також про взаємні поставки автомобілів.

Наступне засідання «Діалогу з торгових питань» має відбутися в 4-му кварталі 2013 р. у Москві.

Як повідомляв УНІАН, формат «Діалогу з торгових питань» заснований у вересні 2012 р. у рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією та урядом України».

Нагадаємо, у вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. У рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тис. тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі 2012 року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, до Казахстану - 42 тис. тонн.

Загальна квота по РФ у 2012 році була збережена на рівні 2011 року - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.

Згідно з протоколом про внесення змін і доповнень до Угоди, Україна в першому півріччі 2013 року зможе поставити до країн Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану - сталеві труби без сплати митних зборів в обсязі 171 тис. тонн.