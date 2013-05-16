Ахметов: ми продовжимо інвестувати в «Запоріжсталь», незважаючи на кризу на світових ринках металу

Запоріжжя. Компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, має намір продовжувати інвестувати кошти в розвиток одного з найбільших металургійних підприємств України - комбінату «Запоріжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ахметов заявив сьогодні, 16 травня, на відкритті після модернізації агломашини № 1, що відбувся в присутності Президента України Віктора Януковича.

«У «Запоріжсталі» є традиції, а у нас є амбіції. І ці амбіції націлені на те, щоб зробити з цього підприємства один з кращих комбінатів східної Європи. Звичайно, це неможливо без великих інвестицій, і, незважаючи на те, що на світових ринках сталі спостерігається криза, ми будемо і далі підтримувати це підприємство».

Ахметов також зазначив, що інвестиції вкладатимуться в два найважливіші напрямки - в економію та екологію.

Як повідомляв УНІАН, найбільша фінансово-промислова група України «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила інвестиції в модернізацію своїх підприємств на 18,6% - до 17,98 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глин, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».