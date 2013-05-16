На «Запоріжсталі» запустили нову агломашину в рамках масштабної модернізації

Одне з найбільших металургійних підприємств - «Запоріжсталь» - запустило нову агломашину в рамках масштабної модернізації, поставивши за мету зробити комбінат найбільш модернізованим металургійним підприємством Східної Європи і мінімізувати його вплив на навколишнє середовище.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

«Сучасний виробничий комплекс агломашини №1 МК «Запоріжсталь» з високоефективною газоочисткою унікальний за своїми технологічними характеристиками - він оснащений двома електрофільтрами, які здійснюють очищення агломераційних газів сухим способом, на відміну від діючої мокрої газоочистки», - сказано в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, нова агломашина дозволить повертати назад у виробництво близько 6 тис. т на рік вловлених залізовмісних відходів виробництва і одночасно знижувати викиди пилу в навколишнє середовище на рівні 10-процентного зниження викидів пилу і газу в атмосферу від загальної кількості викидів комбінату.

«Запуск агломашини дозволить значно знизити техногенне навантаження на регіон», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у запуску нової агломашини №1 на «Запоріжсталі» взяли участь президент Янукович, найбільший акціонер комбінату Рінат Ахметов, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко.

Рінат Ахметов під час під час свого виступу на церемонії урочистого пуску нової агломашини заявив, що СКМ ставить за мету зробити з цього підприємства один з найкращих комбінатів у Східній Європі.

«У нас два головні завдання: економіка та екологія. Але без великих інвестицій це зробити неможливо. Незважаючи на те, що на світових ринках сталі сьогодні спостерігається криза, ми будемо активно підтримувати модернізацію. Я переконаний, що ми побудуємо сильну економіку. І я переконаний в тому, що в Запоріжжі буде чисте повітря. І від цього виграють усі - підприємства, трудовий колектив, місто, регіон, країна», - додав Ахметов.

«Запоріжсталь» була куплена «Метінвестом» у 2012 році.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».