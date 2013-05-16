Янукович розраховує, що суд змусить власника «ЗАлК» виконати інвестзобов'язання

Президент України Віктор Янукович бачить два шляхи у відновленні роботи єдиного в Україні виробника первинного алюмінію - Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату» (ЗАлК): виконання інвестзобов'язань власником або його заміна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 16 травня, в Запоріжжі, відповідаючи на запитання журналістів про можливі варіанти відновлення роботи на ВАТ «ЗАлК».

«Сьогодні питання щодо «ЗАлК» перебуває в судах. Ми не можемо діяти за межами законодавства, хоча є інвестзобов'язання колишнього власника, які він не виконав, якісь дії з власністю без рішення суду неможливі. Я бачу два шляхи розвитку: колишній власник почне виконувати інвестзобов'язання - суд його змусить, або відбудеться зміна власника, і завод почне розвиватися», - сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року "РусАл" припинив випуск алюмінію на комбінаті через невигідні тарифи на електроенергію (витрати на неї перевищували 45% собівартості продукції). За підсумками 2011 року чистий збиток підприємства становив 131,2 мільйона гривень.

У травні 2012 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури України про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% держпакету акцій ВАТ "ЗАлК", укладених між Фондом державного майна України (ФДМУ) і ЗАТ "АвтоВАЗ-ІНВЕСТ" та між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр), і повернення цього пакету акцій державі в особі Фонду

Об'єднана компанія «Русский алюминий» («РусАл») в травні того ж року подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду України з проханням скасувати рішення Київського апеляційного господарського суду, що підтвердив рішення суду нижчої інстанції про повернення в держвласність належних «РусАлу» 68% акцій ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ЗАлК).

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн за рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій комбінату російському «АвтоВАЗ-ІНВЕСТу» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу інвестор, зокрема, повинен був погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, яка входить до десятка найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії «Русский алюминий» (ОК «РусАл»), створеної в березні в 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.