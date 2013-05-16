Янукович: модернізація метпідприємств повинна відповідати європейським екологічним нормам

Модернізація підприємств гірничо-металургійного комплексу має проводитися відповідно до європейських екологічних стандартів, що дасть змогу вирішити екологічні проблеми регіонів, в яких вони працюють, і розпочати запровадження відповідних екологічних програм.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович, перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області, повідомляє прес-служба глави держави.

“Велике значення має нині для нас, щоб модернізація підприємств гірничо-металургійного комплексу проводилася з урахуванням приведення металургійних заводів до європейських екологічних норм”, - сказав Президент під час церемонії введення в експлуатацію першої агломераційної машини металургійного комбінату “Запоріжсталь”.

Янукович зазначив, що ця установка є першою з шести, які планують запустити на “Запоріжсталі”, що дозволить у рік знизити шкідливі викиди на 10%.

Він висловив сподівання, що до кінця цього року буде введено в експлуатацію і другу агломераційну установку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір в 2013-2014 роках залучити під державні гарантії близько 10 млрд грн на реалізацію проектів модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Мета залучення коштів - збільшення обсягів виробництва продукції підприємств ГМК і вирішення соціальних проблем окремих територій.