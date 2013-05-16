Феросплавні заводи продовжують скорочувати виробництво

Запорізький завод феросплавів за 4 місяці скоротив виробництво на 36,2%

Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів за січень-квітень 2013 року скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 36,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 43,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, за 4 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво силікомарганцю на 29% - до 30,9 тис. тонн, феромарганцю - на 51,3% - до 9,4 тис. тонн, а спад виробництва марганцю металевого становив 61,1% - до 2,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні завод скоротив виробництво на 57,3% - до 21,3 тис. тонн.

У 2012 році завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції щодо попереднього року на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

З 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений частково зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію і попередив, що у 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

У 2012 році підприємство відмовилося від виробництва феросиліцію.

Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу після часткової зупинки.

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Стахановський завод феросплавів за 4 місяці скоротив виробництво на 55,3%

Великий український виробник феросплавів - Стахановський завод феросплавів за 4 місяці 2013 року скоротив сумарне виробництво продукції на 55,3% порівняно з січнем-квітнем 2012 року - до 30,2 тис. тонн, йдеться у повідомленні Української асоціації виробників феросплавів.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво феросиліцію на 46,4% - до 26,7 тис. тонн, силікомарганцю - на 80,5% - до 3,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабінету Міністрів, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.

Керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Стахановський завод феросплавів" (Луганська область) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

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Нікопольський завод феросплавів за 4 місяці скоротив виробництво на 5%

Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) за 4 місяці 2013 року скоротив сумарний випуск продукції на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 183 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Зокрема, виробництво силікомарганцю на НЗФ за вказаний період скоротилося на 1,5% - до 165,5 тис. тонн, а феромарганцю - на 29,1%, до 17,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію Нікопольський завод феросплавів скоротив план виробництва в 2013 році на 40%.

Завод також через зростання цін на електроенергію призупинив програму модернізації на 2013-2017 рр. на суму 1,6 млрд грн.

Водночас гендиректор підприємства зазначав, що тариф на електроенергію в 2010 році збільшували 4 рази (у сумі на 30,9%), в 2011 році - 8 разів (на 21,4%), а в 2012 році - 4 рази (на 10,8%).

Торік завод знизив виробництво силікомарганцю на 13,8% - до 555,3 тис. тонн, а виробництво феромарганцю скоротив на 18,5% - до 103 тис. тонн.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 11 тис. тонн флюсів різних марок, 30 тис. тонн електродної маси.

Чистий збиток підприємства в 2012 році становив 1,5 млрд грн.