Перед підписанням угоди з ЄС Україну чекають торгові війни з Митним союзом - експерт

У переддень можливого підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, яке може відбутися у листопаді цього року, вітчизняні виробники аграрної продукції будуть втягнуті у низку торгових воєн з країнами Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у четвер висловив президент Союзу виробників харчової промисловості України Олег Юхимовський.

«У переддень підписання договору з Європейським Союзом про асоціацію та укладання договору про зону вільної торгівлі, таких випадків, які ми сьогодні маємо з курятиною, я боюся, що за ці чотири місяці перед прогнозованим підписанням договору буде ще дуже багато», - сказав Юхимовський.

Нагадаємо, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України 2 травня 2013 року обмежила поставки курятини і яловичини до країн Митного союзу для чотирьох підприємств у зв'язку з невідповідністю їхньої продукції мікробіологічним показникам. Таке рішення виробники м'яса вважають необґрунтованим і стверджують, що жодних офіційних документів, які б підтверджували незадовільну якість їхньої продукції ні від Держветфітослужби, ні від відомств країн МС вони не одержували. Водночас ускладнення з поставками на ринок Білорусі мають вітчизняні кондитери, які з початку квітня потрапили під посилений митний контроль, а зараз, за словами голови асоціації «Укркондпром» Олександра Балдинюка, не можуть потрапити на прилавки торгових мереж, оскільки ті відмовляються брати український товар. У результаті, за даними Балдинюка, кондитерська промисловість країни вже втратила понад 50 млн грн.

Юхимовський також наголосив, що у «зоні ризику» зараз перебувають молочна, пивна і овочева галузі, експорт яких також може бути обмежений на основі політичних мотивів.