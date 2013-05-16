Виробництво марганцевого концентрату в Україні за 4 місяці зросло на 11%

країнські підприємства за 4 місяці 2013 року збільшили виробництво марганцевого концентрату на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 267,3 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат, після початку роботи в березні, у квітні виробив вже 79,6 тис. тонн марганцевого концентрату і 56,9 тис. тонн марганцевого агломерату.

Водночас виробництво марганцевого концентрату на Марганецькому ГЗК за січень-квітень 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 21,4% - до 187,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські підприємства збільшили виробництво марганцевого концентрату на 6,9% порівняно з 2011 роком - до 1,039 млн тонн.

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у 2012 році збільшив випуск марганцевого концентрату щодо попереднього року на 53,9% - до 342,8 тис. тонн, а показник випуску агломерату цим підприємством впав на 60% - до 151,1 тис. тонн.

У 2012 році Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат отримав чистий збиток за МСФЗ у розмірі 46,6 млн грн

Марганецький ГЗК в 2012 році скоротив виробництво марганцевого концентрату на 7% - до 696,1 тис. тонн.

У 2012 році Марганецький ГЗК за МСФЗ отримав чистий збиток у розмірі 565 тис. грн.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, який здійснює розробку марганцю відкритим способом, виробляє 70% марганцевої руди в Україні.

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні і СНД підприємство з видобутку марганцю підземним способом. Видобуток руди здійснюється підземним і відкритим способами (у співвідношенні 80% і 20%).

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.