Прасолов: за час дії спецмита можна істотно розвинути вітчизняний автопром

Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов упевнений, що в Україні в найближчі 3 роки, коли діятиме спецмито на імпортні автомобілі, вдасться істотно розвинути вітчизняне автомобілебудування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про це Прасолов заявив після відвідання Запорізького автомобілебудівного заводу (ПАТ «ЗАЗ»).

Він наголосив, що вітчизняному автопрому протягом терміну дії спец мита необхідно налагодити роботу з інвесторами, знайти партнерів, модернізувати виробництво.

«Сьогодні м'яч, як то кажуть, на половині поля автопромисловців. Вони мають зосередитися на конкурентоспроможності, тому що ринок у нас відкритий, і зазвичай купується не те, що виробляється, а те, що заслуговує, щоб його купили. Тому що на ринку голосує покупець», - сказав Прасолов.

Також міністр зазначив, що у рамках законодавчо-нормативних актів опрацьовується питання про те, щоб захистити український ринок від псевдовиробників, які займаються на території України тільки складанням автомобілів, не розвиваючи виробництво.

«Ми зацікавлені, щоб продукція з високою доданою вартістю вироблялася на нашій території. Те, що я побачив на цьому підприємстві, вселяє упевненість, що ми з цим завданням впораємося цілком », - сказав Прасолов.

Міністр відзначив, що відвідання ЗАЗу залишило у нього позитивні враження.

«Ми здатні підняти свій автопром. У цьому я переконався, відвідавши ЗАЗ. Перш за все, на цьому підприємстві вражає локалізація - тут виробляється 50-70% загальної кількості автомобільних деталей, тобто ми можемо самостійно виробляти фактично повністю автомобіль”, - заявив Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Україна на 3 роки ввела спеціальне мито на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см і не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см і не більше 2200 куб. см.

Протягом цих 3-х років у Запорізькій області на базі ЗАЗ планується реалізувати пілотний проект зі створення автомобільного кластера.