«Азовзагальмаш» продовжує поставки обладнання для ракетно-космічного комплексу «Циклон-4»

Підприємство "Азовзагальмаш", що входить до складу "Азовмашу" (м. Маріуполь, Донецька обл.), розпочало поставку другої черги спеціального обладнання для ракетно-космічного комплексу (РКК) "Циклон-4", що будується Україною та Бразилією на космодромі Алкантара ( Бразилія).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, "Азовзагальмаш" вже відвантажив в український порт 12 ґрунтових транспортних агрегатів для РКК "Циклон-4".

"Надіслане обладнання прийнято замовником - бінаціональним підприємством "Алкантара Циклон Спейс", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що представник компанії Сержіо Куммер високо оцінив роботу українського підрядника.

Також наразі "Азовзагальмаш" спільно з українськими партнерами на чолі з ДКБ "Південне" (м. Дніпропетровськ) працює над створенням систем заправки РКК компонентами ракетного пального, нейтралізації парів компонентів і шкідливих промстоків, що виділяються під час пускової діяльності.

У прес-службі повідомили, що завершується упаковка комунікацій і трубопроводів систем заправки окислювачем і пальним. У цехах підприємства виготовляються арматурні та насосні блоки, контейнери-цистерни для зон тимчасового зберігання окислювачів та пального. Також завершується розробка нових систем, пов'язаних з нейтралізацією обладнання, що працює з повторного використання відпрацьованого пального і окислювача.

"Виконання українсько-бразильської космічної програми зі створення космодрому в бразильському Алькантара - нова сторінка в 55-річній історії "Азовмаша" з розробки космічної та ракетної техніки", - цитує прес-служба генерального директора "Азовмаша" Ігоря Карапейчика, який відзначив, що завдання підприємства - виконати дев'ять доручених проектів якісно і вчасно.

Як повідомляв УНІАН, підприємство «Азовзагальмаш» у червні 2012 року відвантажило обладнання для ракетно-космічного комплексу «Циклон-4», завершивши перший етап виконання контракту.

Замовнику були відправлені системи обслуговування ракети-носія: заправки пальним і окислювачем, збору і нейтралізації промислових стоків. У їх розробці взяли участь азовмашівські конструктори.

У рамках створення другої черги спецобладнання для РКК "Циклон-4" "Азовзагальмаш" виготовить ґрунтові транспортні агрегати для ракетно-космічного комплексу: системи зберігання палива, промивання і нейтралізації допоміжного обладнання, прибирання промстоків і парів під час заправки космічного апарату.

Довідка УНІАН. «Азовмашінвест Холдинг» - один з найбільших машинобудівних комплексів України, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування та інших видів продукції.

До складу групи входять - ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПАТ «Маріупольський термічний завод», ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш», ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування ім. В.М. Бубнова», ПАТ «Полтавхіммаш», ПрАТ «Азовелектросталь».

У 2003 році Україна і Бразилія підписали договір про довгострокове співробітництво щодо створення ракетно-космічного комплексу "Циклон-4" для запусків космічних апаратів на кругові навколоземні низькі і середні орбіти та орбіту, перехідну до геостаціонарної, з бразильського приекваторіального космодрому Алкантара.

Реалізацію проекту здійснює створена в 2007 р. українсько-бразильська бінаціональна компанія (ДК) "Алкантара Циклон Спейс".

Перший пуск РН "Циклон-4" з космодрому Алкантара намічений на листопад-грудень 2014 року.