Північний ГЗК у за 4 місяці скоротив виробництво залізорудного концентрату на 0,5%

Одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК, Кривий Ріг), за оперативними даними, в січні-квітні 2013 року скоротив виробництво залізорудного концентрату порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 0,5% - до 4,96 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з наданою інформацією, за вказаний період ПівнГЗК виробив 3,37 млн тонн окатишів, що на 7,3% менше, ніж за січень-квітень 2012 року.

У квітні ц.р. обсяги виробництва залізорудного концентрату на ПівнГЗК становили 1,23 млн тонн, окатишів - 950 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить більше 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

ПівнГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи «Метінвест».

ПівнГЗК за 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% - до 14,558 млн тонн і знизив виробництво окатишів на 3,6% - до 9,957 млн тонн.