«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 4 місяці збільшив виробництво залізорудного концентрату на 5%

Гірничорудний підрозділ найбільшого виробника сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг», за оперативними даними, за січень-квітень 2013 року виробив 3,376 млн тонн залізорудного концентрату, що на 5% більше, ніж за підсумками січня-квітня 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, виробництво залізної руди на підприємстві за звітний період скоротилося щодо 4 місяців 2012 року на 11% - до 303 тис. тонн.

У квітні ц.р. обсяги виробництва концентрату на меткомбінаті становили 871 тис. тонн, залізної руди - 86 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 2,5% - до 9,79 млн тонн.