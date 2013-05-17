Падіння промвиробництва в Україні за 4 місяці становило 4,2%

В Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року становив 2,2%, порівняно з березнем 2013 року спад становив 1,5%, а за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

В Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.