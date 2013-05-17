В Україні за квітень промвиробництво впало на 1,5%

В Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року становив 2,2%, порівняно з березнем 2013 року спад становив 1,5%, а за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, падіння у видобувній і переробній промисловості в січні-квітні (порівняно з аналогічним періодом минулого року) становило 4,2%, у квітні 2013 року до квітня 2012 – 2,7%. Разом із тим, щодо березня 2013 року зафіксовано зростання у видобувній і переробній промисловості на рівні 1,9%, обумовлене переважно зростанням переробки (5% до березня 2013 року), окрім сфери виробництва коксу і продуктів нафтопереробки, де також зафіксовано спад на рівні 4,1%.

У регіональному розрізі найбільший спад промвиробництва зафіксовано в Луганській області – 10,4% до березня 2013 року і 11,8% у січні-квітні до аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

В Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

Читайте також:

Жити стало краще... у статистичних звітах