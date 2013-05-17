Виробництво феросплавів в Україні за 4 місяці скоротилося на 21,8%

Українські заводи феросплавів за 4 місяці 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року скоротили сумарне виробництво феросплавної продукції на 21,8% - до 256,65 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю в січні-квітні ц.р. у порівнянні з січнем-квітнем 2012 року скоротилося на 12,8% - до 199,9 тис. тонн, феромарганцю впало на 38,9% - до 26,9 тис. тонн, феросиліцію скоротилося на 44,2% - до 27, 2 тис. тонн, а виробництво марганцю металевого впало на 61,1% - до 2,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за січень-квітень 2013 року Нікопольський завод феросплавів скоротив виробництво на 5% - до 183 тис. тонн, Стаханівський завод феросплавів на 55,3% - до 30,2 тис. тонн, а Запорізький завод феросплавів скоротив виробництво на 36,2% - до 43,5 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабінету Міністрів, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавному заводу електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виготовлення на цих двох підприємствах було частково знято.

У березня 2013 року Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу.