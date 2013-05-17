Виробництво прокату в Україні за 4 місяці скоротилося на 5,2%

Українські металургійні підприємства за 4 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року скоротили виробництво готового прокату чорних металів на 5,2% - до 6,070 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року в порівнянні з березнем 2013 року виробництво готового прокату чорних металів скоротилося на 1%, а порівняно з квітнем 2012 року - скоротилося на 4,4% і становило 1,574 млн тонн.

До того ж виробництво прокату плоского гарячекатаного з нелегованої сталі за січень-квітень порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 4,2% - до 2,071 млн тонн.

Виробництво прокату плоского гарячекатаного з легованої сталі становило 531 тис. тонн, що на 42,7% менше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, за січень-квітень 2013 року в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року виробництво прутів і стрижнів збільшилося на 95,7% - до 1,027 млн тонн.

Також за січень-квітень 2013 року було вироблено профілів у кількості 796 тис. тонн, що на 8,2% більше показника 1 кварталу минулого року.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, за період скоротилося на 4,5% - до 5,413 млн тонн.

До того ж виробництво чавуну в січні-квітні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 0,8% - до 9,667 млн тонн.

Також у січні-квітні 2013 року було вироблено 5,899 млн тонн напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 2,8% вище показника 4 місяців 2012 року.

Виробництво напівфабрикатів катаних і кованих за 4 місяці скоротилася на 0,5% - до 2,174 млн тонн.

Держстат повідомляє, що загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні за січень-квітень 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 6,9%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів у порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.