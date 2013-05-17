Виробництво сталевих труб в Україні за 4 місяці скоротилося на 25,7%

Українські металургійні підприємства за 4 місяці 2013 року скоротили виробництво сталевих труб у порівнянні з січнем-квітнем 2012 року на 25,7% - до 626 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, у квітні 2013 року в порівнянні з березнем 2013 року виробництво труб зросло на 1,2%, а порівняно з квітнем 2012 року скоротилося на 8,1% - до 187 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства в 2012 році скоротили виробництво сталевих труб у порівнянні з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

До того ж у лютому 2013 року Європейський Союз закрив антидемпінгові справи стосовно імпорту українських труб.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками труб в країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».