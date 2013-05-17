Експерти прогнозують, що промвиробництво за підсумками року покаже спад

Динаміка промвиробництва в Україні за підсумками поточного року залишиться негативною без поліпшення ситуації на зовнішніх ринках і державної підтримки реального сектора, вважають опитані УНІАН експерти.

За словами начальника відділу фінансових проектів рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Світлани Рекрут, річне збільшення промвиробництва становитиме 1,2% тільки в разі поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, інакше показник залишиться негативним.

Начальник управління корпоративних фінансів «УкрСиббанку» BNP Paribas Group Сергій Ягнич прогнозує в 2013 році падіння промвиробництва на рівні 0,5%, при цьому можливо відновлення зростання в другій половині року, але в цілому за рік динаміка буде негативною.

Як вважає начальник сектора ринкових досліджень «Українське кредитово-рейтингове агентство» (UCRA) Віктор Шулік, у другій половині поточного року можливе невелике збільшення промвиробництва в разі масштабної реалізації програми державної підтримки реального сектора.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко очікує збільшення промвиробництва на 1-1,2% за підсумками року на тлі очікуваного підвищення цін на сталь і збільшення попиту на продукцію машинобудування і хімічної галузі.

Серед основних чинників падіння промвиробництва експерти виділяють слабкий зовнішній попит на продукцію української металургії, хімічної галузі і машинобудування, а також слабку динаміку в будівельній галузі і незначне збільшення зарплат і споживчих витрат.

Основною передумовою для збільшення показника за підсумками року експерти називають низьку порівняльну базу, оскільки за підсумками минулого року промвиробництва також характеризується негативною динамікою.

Детальніше про коментарі експертів читайте на сайті УНІАН-Економіка в статті «Українська модель економіки - падіння і дисбаланс».

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року проти березня 2013 року становив 1,5%, за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%, проти квітня 2012 року спад становив 2,2%.

Спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництва в Україні збільшилося на 7,6%.