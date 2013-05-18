Тігіпко: українці на референдумі визначаться щодо вступу до Митного союзу

Українці на референдумі визначаться у питанні вступу держави до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив сьогодні під час виступу на антифашистському марші у Києві.

Він зазначив, що основний зовнішньополітичний орієнтир України направлений до ЄС, і висловив переконання, що восени Україна підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

“Підписання угоди не означає вступ до ЄС і відхід від Митного союзу, від Росії. В жодному разі. Прийде час і ми поговоримо про це, проведемо референдум і зробимо свій вибір. Без політичного тиску, економічного тиску, враховуючи виключно одне – українські інтереси. Ми повинні про це, в першу чергу, дбати”, - наголосив Тігіпко.

Він зазначив, що у даний час перед Україною постає багато викликів.

Тігіпко закликав всі конструктивні політичні сили об'єднатись, щоб побудувати сучасну європейську країну.