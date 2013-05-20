Виробництво автомобілів в Україні у квітні скоротилося на 55%, незважаючи на введення спецмита

Виробництво автомобілів в Україні у квітні цього року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 55% - до 3,148 тис. одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації "Укравтопром".

Виробництво легкових автомобілів скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 55% - до 2,891 тис. одиниць, водночас виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 64% - до 106 одиниць.

Всього за чотири місяці цього року підприємствами українського автопрому було виготовлено на 70% менше автомобілів, ніж за 4 місяці минулого року - 3,751 тис.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% - до 76 281 одиниці. Найбільше скоротилося виробництво легкових автомобілів, на 28,6% - до 69 687 одиниць. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 одиниць, автобусів - на 10,1%, до 3 359 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація «АІС» (КрАСЗ), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

Читайте також:

Прасолов: за час дії спецмита можна істотно розвинути вітчизняний автопром

Спецмитами врятуємо неіснуючий український автопром