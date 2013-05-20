«АвтоКрАЗ» у січні-квітні скоротив виробництво автомобілів на 49% - до 149 шт.

Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) у січні-квітні 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року зменшило обсяги виробництва автомобілів на 44,8%, або на 121 автомобіль, - до 149 шт. Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підприємство працює відповідно до портфеля замовлень на вантажівки.

Наголошується, що друга хвиля фінансово-економічної кризи, яка особливо істотно вразила автомобілебудування, а також введення Російською Федерацією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі, негативно вплинули на плани роботи «АвтоКрАЗу».

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі та майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2012 році зменшив виробництво автомобілів на 16%, або на 172 автомобілі, - до 89 авто.

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