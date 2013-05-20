Україна проведе спецрозслідування щодо імпорту посуду з порцеляни, у тому числі з країн МС

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України посуду і приладів (столових або кухонних) з порцеляни незалежно від країни походження та експорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Рішення було прийнято за результатами розгляду заяви вітчизняних виробників фарфорової продукції ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», ПАТ «Сумський фарфоровий завод», ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод» та інформації Мінекономрозвитку, наголошується в документі.

На сьогодні Євразійська економічна комісія (ЄЕК) проводить спеціальне захисне розслідування з приводу демпінгу, у тому числі українських виробників, на ринку фарфорового посуду до країн Митного союзу.

«Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила, що надані матеріали містять достатньо доказів того, що імпорт до України посуду і приладів столових або кухонних з порцеляни відбувався в таких розмірах і на таких умовах, що міг заподіяти значної шкоди національному товаровиробникові», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що під час проведення розслідування Мінекономрозвитку здійснить ретельну оцінку існуючої ситуації на внутрішньому ринку, проведе аналіз інформації і доказів органів виконавчої влади, українських товаровиробників, іноземних експортерів та імпортерів, на підставі якої зробить відповідні висновки.

Як повідомляв УНІАН, з вересня 2012 року Євразійська економічна комісія (ЄЕК) проводить спеціальне захисне розслідування з приводу передбачуваного демпінгу на ринку фарфорового посуду в країнах Митного союзу, у тому числі щодо товарів з України.

Ноту про початок розслідування посольство України отримало від російської сторони в листопаді 2012 року.