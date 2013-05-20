Крюківський вагонзавод за 4 місяці подвоїв виробництво пасажирських вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.) у січні-квітні зменшив випуск вантажних вагонів на 30%, або на 1042 шт. порівняно з відповідним періодом 2012 року - до 2399 шт.

Про це сказано в повідомленні прес-служби підприємства.

Згідно з повідомленням, за звітний період підприємство збільшило випуск пасажирських вагонів майже в два рази - до 33 штук, проти 18, випущених у січні-квітні 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - це єдине в СНД підприємство, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11005 шт, а пасажирських - в 2,5 разу - до 69 шт.