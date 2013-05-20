КрАСЗ за 4 місяці скоротив виробництво автомобілів на 35%

Виробниче об'єднання "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) у січні-квітні порівняно з відповідним періодом 2012 року скоротило виробництво автомобілів на 34,7%, або на 430 шт. - до 810 шт, йдеться в повідомленні підприємства, переданому до міськвиконкому Кременчука.

За даними підприємства, завод працює залежно від поставки комплектуючих і замовлень.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року, коли Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, завод різко скоротив обсяги виробництва.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів - до 6450 од.

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