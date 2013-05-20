Білоруський МАЗ та російський КамАЗ об'єднаються в холдинг

Мінськ. Об'єднання Мінського автомобільного заводу (МАЗ, Білорусь) і Камського автомобільного заводу (КамАЗ, Росія) буде реалізовано шляхом створення білорусько-російського холдингу, якому в довірче управління буде передано акції цих підприємств.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко після церемонії закриття «Білоруського промислового форуму – 2013».

«Ні про який продаж або зміну власника не йдеться», - підкреслив він.

Говорячи про цей проект, Семашко послався на домовленості, досягнуті під час його переговорів із віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем, що завершилися в Москві 17 травня.

Семашко нагадав, що Президент Білорусі в щорічному Посланні до білоруського народу та парламенту підтримав ідею об'єднання МАЗу й КамАЗу і сказав, що це треба робити акуратно та обережно.

«Обережно – це означає, що ми не продаємо це найважливіше для Білорусі підприємство, йдеться про створення холдингу», - сказав перший віце-прем'єр-міністр Білорусі.

Семашко вважає, що створення холдингу дозволить посилити потенціал двох гігантів автопрому, особливо їх експортний потенціал.

«Років через п'ять, коли ми побачимо, що і МАЗ і КамАЗ збільшили своє виробництво і продажі, тоді лише, можливо, ми повернемося до розмови про передачу акцій у власність або іншу форму організації інтеграції двох підприємств», - зазначив Семашко.

За його словами, МАЗ сьогодні є динамічним підприємством із хорошими економічними показниками, долю якого добре представляють і в його керівництві, і в уряді, розроблені й реалізуються відповідні бізнес-плани. Проте в умовах Єдиного економічного простору (ЄЕП) і вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) інтеграція МАЗу і КамАЗу дозволить їм діяти ефективніше, перш за все на ринку Росії.

Семашко зазначив, що створення холдингу опрацьовуватиметься протягом місяця, буде розроблено статут холдингу та угоди про передачу акцій МАЗу і КамАЗу в довірче управління новій структурі.

Довідка УНІАН. З пропозицією об'єднати КамАЗ і МАЗ виступила держкорпорація «Ростехнології», якій належить 49,9% акцій найбільшого російського виробника вантажних автомобілів.

Спочатку сторони розглядали обмін акціями КамАЗу й МАЗу в рамках об'єднання двох компаній, але білоруська влада відмовилася від цього варіанту. Потім було запропоновано створити СП, до якого буде внесено 49,9% акцій КамАЗу і 49,9% акцій МАЗу, а також цілий ряд підприємств, які виробляють автокомплектуючі як у Росії, так і в Білорусі.