В Україні за 4 місяці виробили всього 465 автобусів

Виробництво автобусів українськими компаніями в січні-квітні скоротилося в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року на 43,4% - до 465 одиниць.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво автобусів в Україні в квітні 2013 року становило 159 одиниць, що на 34% менше результатів квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автобусів українськими компаніями в I кварталі скоротилося в порівнянні з I кварталом 2012 року на 57,5% - до 247 одиниць.

Виробництво автобусів в Україні в березні 2013 року становило 92 одиниці, що на 69% менше результатів березня 2012 року.

Виробництво автобусів за підсумками 2012 року скоротилося на 14,4% порівняно з 2011 роком - до 3 206 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» (КрАСЗ), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

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