«Метінвест» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 77%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи «СКМ», в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, консолідована виручка підприємства знизилася на 11% - до 12,565 млрд дол.

Операційний прибуток скоротився на 65% - до 979 млн дол. Водночас показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань (EBITDA), «Метінвесту» впав порівняно з 2011 роком на 46% - до 1,985 млрд дол.

Рентабельність EBITDA скоротилася до 16% проти 26% в 2011 році.

Капітальні інвестиції компанії, порівняно з 2011 роком, знизилися на 34% - до 765 млн дол.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг позикових коштів «Метінвесту» станом на 31 грудня 2012 року становив 4,038 млрд дол., включаючи 2,654 млрд дол. довгострокових і 1,384 млрд дол. короткострокових позик.

За словами генерального директора «Метінвесту» Ігоря Сирого, фінансові показники компанії за 2012 рік відобразили загальну ситуацію на ринку.

«Минулого року ситуація в світовій сталеливарній та гірничодобувній промисловості була складною, тому що певні регіони продовжували відчувати вплив світової фінансової кризи, особливо в ЄС. Незважаючи на нестабільність, ми зберегли обсяги продажів, здійснили великі придбання, досягли істотного прогресу в реалізації інвестиційних проектів і розширили мережу дистрибуції», - заявив Сирий.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.