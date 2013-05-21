«Метінвест» у 2012 році скоротив виробництво сталі на 13%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, в 2012 році виробила 12,459 млн тонн сталі, що на 13% менше, ніж роком раніше, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля компанії зріс на 3% - до 11,623 млн тонн, а виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 1% - до 36,224 млн тонн.

З експлуатації «Метінвесту» виведено три застарілі коксові батареї і з метою зниження викидів в навколишнє середовище в Маріуполі (Україна) - законсервовано аглофабрика на «Азовсталі».

За словами генерального директора «Метінвесту» Ігоря Сирого, виробничі показники компанії в 2012 році були більш позитивними, ніж фінансові.

«Наші виробничі показники були більш сприятливими. Виробництво сталі становило 12 459 тисяч тонн і знизилося на 13% порівняно з попереднім роком, відбивши наші зусилля щодо збереження обсягів; водночас виробництво коксівного вугілля становило 11 623 тисячі тонн (3% зростання), а виробництво залізорудного концентрату становило 36 224 тисячі тонн (1% зростання). Загальні обсяги продажів по Металургійному дивізіону знизилися тільки на 1%, тоді як цей показник по Гірничовидобувному дивізіону зріс на 3% », - повідомив Сирий.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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