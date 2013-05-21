Україна по галузях переглядатиме мита в рамках СОТ

Позиція України щодо перегляду ставок імпортних мит (371 позиція) в рамках членства у Світовій організації незмінна, однак перегляд позицій пройде не в загальному пакеті, а сегментовано - по галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства, повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький під час проведення Міжнародної конференції «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: Основні аспекти та переваги. Реформування системи технічного регулювання».

«Ми перебуваємо в процесі. Наша позиція не змінювалася. Усі позиції згруповані в кілька видів. Кожна група буде обговорюватися окремо. Для цього потрібно домовитися з тими країнами, які зацікавлені в тій чи іншій групі», - сказав П'ятницький.

Водночас він не вказав, які саме країни зацікавлені в переговорах, але підкреслив, що власне переговорний процес цікавий всім - в тому числі і Європейському Союзу.

«Процес йде навіть у роботі з ЄС. Так чи інакше, вони теж зацікавлені вирішити це питання в контексті загальної угоди», - сказав урядовий уповноважений.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом трьох місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом двох місяців ці переговори повинні були бути проведені.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Пізніше посольство США висловило стурбованість незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у разі, якщо прикладом України скористаються інші країни. Аналогічну стурбованість висловила також влада ЄС. На думку європейських дипломатів, в історії СОТ досі не було прецеденту такого перегляду.

У квітні ц.р. Президент України Віктор Янукович підписав Указ про створення Державної комісії з питань співпраці з СОТ, яку очолив радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АП Андрій Гончарук. За словами Гончарука, Україна має намір продовжувати переговори зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) щодо перегляду тарифних ставок у рамках свого членства в організації, незважаючи на те, що проти цього категорично виступають США і країни Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори про вступ до СОТ в 1993 році і стала повноправним членом цієї організації 16 травня 2008 року.

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