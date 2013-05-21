Україна у квітні скоротила виробництво сталі на 8,4%

Виробництво сталі в Україні в квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротилося на 8,4% - до 2,7 млн ​​тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

До того ж Україна випередила Італію і Францію, зайнявши десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

За інформацією асоціації, в квітні 2013 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 65,650 млн тонн (зростання на 6,8%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (9,170 млн тонн, + 1%), США (7,258 млн тонн, -7,3%), Індія (6,620 млн тонн, + 3,5%), Росія (5,591 млн тонн, -4,3%), Південна Корея (5,497 млн тонн, -6,3%), Німеччина (3,564 млн тонн, -0,9%), Бразилія (2,965 млн тонн, -1,6%) Туреччина (2,866 млн тонн, -0,7%) і Україна (2,748 млн тонн, -8,4%).

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 1-му кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилася на 0,4% - до 8,379 млн тонн з 8,342 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.