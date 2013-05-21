НАТО на 50% профінансує утилізацію протипіхотних мін на Павлоградському хімзаводі

Роботи з утилізації протипіхотних мін на Павлоградському хімічному заводі на 50% фінансуватимуться з фонду НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив Президент України Віктор Янукович після відвідування ПХЗ.

Він наголосив, що на сьогодні на Павлоградському хімзаводі відкрито лінію, на якій утилізуватимуть не тільки порожні корпуси ракетних двигунів балістичних ракет РС-22, а й протипіхотні міни.

“Дуже важливо, що Україна є виконавцем програми з ліквідації боєприпасів у рамках зобов’язань Оттавської конвенції. Утилізація протипіхотних мін на 50% фінансуватиметься із фонду НАТО”, - заявив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2013 року в Києві, у приміщенні Офісу зв’язку з НАТО в Україні, відбулося підписання тристороннього Контракту з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) та Державним підприємством “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”.

Внесок країн-донорів на утилізацію мін становитиме 1,8 млн євро, термін виконання – близько 3,5 роки.

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