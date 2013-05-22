Росія передасть закордонним компаніям суднобудівні замовлення, які не встигає виконувати

Закордонним компаніям передадуть ті замовлення, які Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) не виконала в термін, заявив глава Мінпромторгу Російської Федерації Денис Мантуров.

"За тими контрактами, які сьогодні ОСК не може виконати у визначений замовником термін, основні інжинірингові роботи виконуватиме ОСК, а субпідрядні роботи віддадуть зарубіжним замовникам", - сказав Мантуров журналістам за підсумками наради у президента про розвиток ОСК, передає РІА "Новини".

За його словами, палітра і перелік замовників - досить широка.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Володимир Путін відхилив пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу обслуговувати кораблі ВМФ за межами країни.

Тим часом, представники підприємств українського оборонно-промислового комплексу неодноразово заявляли про готовність долучитися до ремонту кораблів і суден Чорноморського флоту Російської Федерації, яка заявляла про такі плани - на початку 2012 року міністри оборони України та Росії обговорили можливість ремонту і модернізації кораблів ЧФ РФ на українських заводах.

У грудні 2012 року в Севастополі активісти громадських організацій «Союз робітників Севастополя» та «Червона гвардія Спартака» пікетували будівлю штабу ЧФ РФ з вимогою до Міністерства оборони Росії виплатити ПАТ «Севморзавод» 4,1 млн рублів заборгованості за відремонтований великий корабель «Очаків».

*** ОСК - найбільша суднобудівна і судноремонтна компанія в Росії, створена в 2007 році. До її складу входять дев'ять проектно-конструкторських бюро і 39 суднобудівних і судноремонтних підприємств. На базі ОСК консолідовано близько 70% російського суднобудівного комплексу.