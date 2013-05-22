Крюківський вагонзавод в 2013 році зменшить випуск вантажних вагонів на 27%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у 2013 році, порівняно з 2012 роком, планує зменшити випуск вантажних вагонів на 27%, або на 3 тис. шт. - до 8 тис. вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для ЗМІ повідомив голова правління підприємства Євген Хворост.

За його словами, зменшення кількості випуску вантажних вагонів пов'язано з насиченням ринку вантажними вагонами.

«Це пов'язано з ринком, оскільки відбулося насичення вантажними вагонами території СНД», - сказав Хворост.

Він також додав, що цього року підприємство готується випустити близько 70 пасажирських вагонів, хоча раніше в планах було - близько 200 вагонів.

«Ми плануємо до 200, але це плани, а життя інакше все диктує. Думаю, близько 70 зробимо точно. Але ця цифра може змінитися», - сказав Хворост.

Нагадаємо, в 2012 році підприємство випустило 69 пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - це єдине в СНД підприємство, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% — до 11005 шт, а пасажирських — в 2,5 разу — до 69 шт.