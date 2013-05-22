Білорусь зацікавлена ​​в поставках своєї сільгосптехніки до України на максимально вигідних умовах, а також як і раніше готова налагодити складальне виробництво сільгосптехніки на українських заводах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко за підсумками засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічної співпраці, що відбулося сьогодні, 22 травня, в Києві під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

«Ми готові допомогти Україні поставити на супервигідних умовах - за лізинговими схемами, за допомогою банківських кредитів - техніку і організувати складальне виробництво. До того ж, ми не з нуля починаємо. У нас вже є досвід спільного виробництва тракторів і комбайнів», - сказав Семашко.

Він також запропонував схему локалізації виробництва, коли в Україні будуть задіяні не тільки складальні потужності, але і змішані заводи з виробництва комплектуючих. «Локалізація виробництва може стати додатковим стимулом. Для України це благо, оскільки мова йде про створення нових робочих місць, про зростання виробництва в цілому», - зазначив Семашко.

За його словами, спільне виробництво було б вигідно також у світлі формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом. «Ви (Україна - УНІАН) на порозі створення зони вільної торгівлі з ЄС, і гріх не скористатися тим, щоб складальні підприємства могли б просувати товарну продукцію не тільки на ринку України, але і на ринку ЄС», - сказав Семашко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв про те, що Україна і Білорусь активізують створення спільних підприємств з виготовлення сільськогосподарської техніки. Раніше таке підприємство планувалося створити на базі ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Білорусь, як торговий партнер України, за підсумками 2012 року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами взаємної торгівлі. Товарооборот України та Білорусі в 2012 році становив 7,32 млрд дол. За підсумками першого кварталу 2013 року товарооборот становив 1,35 мдрд доларів, що на 3,2% менше аналогічного показника 2012 року.

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