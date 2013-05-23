Ferrexpo інвестує в розвиток Єристовського ГЗК 1,6 млрд грн

Ferrexpo інвестує в розвиток Єристовського гірничо-збагачувального комбінату (Комсомольськ, Полтавська обл.) у 2013 році 1,6 млрд грн.

Про це сказано в програмі зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки, яку сьогодні затвердили депутати Полтавської облради.

У документі сказано: «У промисловості протягом 2013 року впроваджуватиметься низка потужних інвестиційних проектів, зокрема «Єристовський гірничо-збагачувальний комбінат» реалізує інвестиційний проект «Розробка Єристовського родовища» на загальну суму 16,8 млрд грн, зокрема в 2013 році планується капітальних вкладень на суму 1,6 млрд грн і створити близько 230 робочих місць».

Довідка УНІАН. ТОВ "Єристовський ГЗК" створений Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) Для розробки Єристовського родовища залізних руд.

97,31% акцій "Полтавського ГЗК" належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrexpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 р. під тікером FXPO.