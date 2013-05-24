СКМ за рік скоротила прибуток до оподаткування на 46%

10:16, 24 травня 2013
Промисловість
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Компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, у 2012 році скоротила прибуток до оподаткування у порівнянні з 2011 роком на 46% - до 1,757 млрд дол. з 3,23 млрд дол., повідомляє компанія.

Згідно з повідомленням, валовий дохід групи в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 21% - до 23,47 млрд дол. з 19,426 млрд дол.

Також у 2012 році збільшилися витрати СКМ з податку на прибуток до 506 млн дол. з 874 млн дол. за 2011 рік.

Як наголошується в повідомленні компанії, це дев'ята звітність групи СКМ, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності та завірена міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers.

«Прибуток Групи СКМ за 2012 рік буде реінвестований у модернізацію виробництва, у розвиток нових напрямів бізнесу і в соціально-значущі проекти. Усього в 2013 році на модернізацію ми направимо, при найконсервативніших прогнозах, не менше $1,5 млрд дол.», - цитує прес-служба слова генеральний директор компанії СКМ Олега Попова.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глини, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, «Перший Український Міжнародний Банк» і «Ренесанс-Капітал», «АСКА» і «АСКА-Життя», телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа» , ЕСТА Холдинг (нерухомість), «Український Рітейл» (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), «Паралель» (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

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