Наглядова рада ЗАЗу змінила голову правління
Наглядова рада Запорізького автозаводу, що входить до корпорації "УкрАВТО", призначила головою правління Сергія Філіпенко, який раніше обіймав посаду заступника голови правління заводу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "УкрАВТО".
Згідно з повідомленням, Філіпенко призначений строком на 5 років.
Микола Євдокименко, який раніше обіймав посаду голови правління, звільнений з посади рішенням наглядової ради від 22 травня 2013 року у зв'язку із призначенням його на посаду першого заступника міністра промислової політики.
Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО», яку контролює народний депутат Таріел Васадзе, є генеральним імпортером і офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, має повний цикл власного виробництва.
Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх містах України.
Автомобільна корпорація «УкрАВТО» в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила чистий прибуток на 41,76% - до 182,06 млн грн з 128,42 млн грн.