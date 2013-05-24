«ArcelorMittal Кривий Ріг» скорочуватиме витрати в очікуванні падіння цін на металопродукцію

Найбільше металургійне підприємство України криворізький гірничо-металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг», що належить мільярдерові Лакшмі Мітталу, запровадить низку ініціатив щодо зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності, очікуючи подальшого зниження цін на металопродукцію.

Про це повідомляється в корпоративній газеті «Металург» з посиланням на слова генерального директора «ArcelorMittal Кривий Ріг» Артема Полякова.

«Світові експерти прогнозують, що ціна на сталь продовжить знижуватися. 2012 рік наше підприємство завершило з серйозним збитком. У зв'язку з цим ми впроваджуємо низку ініціатив зі зниження витрат на тонну продукції та підвищення нашої конкурентоспроможності», - цитує газета слова Полякова.

Гендиректор акцентував увагу на залежності підприємства від світової економіки і нагадав, що лише 15% його продукції споживається на внутрішньому ринку.

«Лише 15% продукції нашого підприємства споживається на внутрішньому ринку, а більша частина експортується. Тому ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» є невід'ємною частиною світової металургійної системи, і нестабільність світової економіки, зниження цін на сталь, її перевиробництво мають сильний вплив на наше підприємство», - цитує газета «Металург» слова гендиректора.

Як повідомляв УНІАН, «ArcelorMittal Кривий Ріг» завершив 2012 рік з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як в 2011 році підприємство отримало чистий прибуток 2,1 млрд грн.

ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

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