Кабмін розробляє заходи з підтримки гірничо-металургійного комплексу

Кабінет Міністрів України розробляє заходи з підтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК), повідомив в інтерв'ю «5 каналу» віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко

За його словами, найближчим часом Кабмін планує затвердити меморандум про взаєморозуміння з підприємствами ГМК.

«Ми маємо підтримати підприємства гірничо-металургійного комплексу. Найближчим часом буде затверджено меморандум про взаєморозуміння між урядом і підприємствами ГМК, в якому будуть відбиті конкретні кроки щодо підтримки цієї галузі», - повідомив Бойко.

Згідно з меморандумом, уряд і підприємства ГМК візьмуть на себе взаємні зобов'язання. Зокрема, у ньому буде враховано побажання підприємств ГМК щодо відшкодування у повному обсязі ПДВ і заборони зростання тарифів на перевезення і енергоносії, і позиція уряду щодо необхідності збереження робочих місць на підприємствах.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, у якій працюють кілька десятків підприємств, обіймає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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