Росія купить 6 літаків-амфібій Бе-200 з українськими двигунами

Москва. Міністерство оборони Росії підписало контракт на закупівлю 6 літаків-амфібій Бе-200ЧС, оснащених двома турбореактивними двоконтурними двигунами виробництва української компанії «Мотор Січ», зі злітною тягою 7650 кг кожен.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російської Об'єднаної авіабудівної корпорації.

«Підписано контракт між Міністерством оборони Російської Федерації і ВАТ «ТАНТК ім. Г.М. Берієва», що входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації, на поставку 6 літаків-амфібій типу Бе-200ЧС», - йдеться в повідомленні.

Два літаки будуть поставлені в базовій комплектації Бе-200ЧС, наступні чотири літаки будуть поставлені у варіанті Бе-200ПС без функції пожежогасіння.

Загальна сума контракту - близько 280 млн дол.

Очікується, що в найближчій перспективі буде укладено наступний контракт з Міністерством оборони на поставку ще 8 літаків-амфібій Бе-200.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств. Виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

Базова конфігурація літака-амфібії Бе-200 призначена для гасіння лісових пожеж вогнегасними рідинами. Також він може виконувати такі завдання: зупинка і стримування розповсюдження середніх і великих лісових пожеж створенням загороджувальної смуги шляхом багаторазових скидів вогнегасної рідини на край пожежі; ліквідація дрібних лісових пожеж і пожеж, що зароджуються; доставка в район лиха і повернення на базу пожежних команд і засобів пожежогасіння шляхом посадки на заздалегідь обрану акваторію або аеродром.

Крім базового - протипожежного, також розроблені транспортний, пасажирський, пошуково-рятувальний і санітарний варіанти.