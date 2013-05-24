"Метінвест" в 1-му кварталі скоротив виробництво сталі на 6%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, у першому кварталі 2013 року скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% - до 3,101 млн тонн, сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, виробництво загального залізорудного концентрату в січні-березні 2013 року збільшилося на 1% порівняно з першим кварталом 2012 року і становило 9,325 млн тонн.

Як наголошується в повідомленні компанії, видобуток коксівного вугілля за перші три місяці цього року зменшився на 2% порівняно з аналогічним періодом 2012 року і становив 2,896 млн тонн.

У першому кварталі 2013 року група «Метінвест» виробила 2,722 млн тонн чавуну, що на 5% менше, ніж у першому кварталі 2012 року.

Зменшення виробництва сталі на 6% компанія пояснює загальним скороченням виробництва на всіх заводах групи «Метінвест»: МК «Азовсталь» («Азовсталь»), ММК ім. Ілліча («ММКІ») і Єнакіївському металургійному заводі («ЄМЗ»). Однак, виробництво сталі в першому кварталі 2013 року порівняно з попереднім кварталом збільшилося на 8%.

Зниження видобутку коксівного вугілля в першому кварталі 2013 року, згідно з повідомленням компанії, було зумовлено зменшенням його видобутку на американських шахтах United Coal Company на 166 тис. тонн, тоді як видобуток на українських шахтах компанії «Краснодонвугілля» збільшився на 92 тис. тонн.

«Зростання видобутку на українських шахтах було результатом збільшення кількості діючих очисних вибоїв: введення в дію додаткових лав по шахтах Молодогвардійська (30-а східна Орловська лава - вересень 2012 рік) і Суходольська-Східна (східна лава № 34 - березень 2012 рік)», - сказано в повідомленні.

Видобуток енергетичного вугілля на шахтах United Coal Company в першому кварталі 2013 року не проводився внаслідок низького попиту на ринку США.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Метінвест», що входить до групи «СКМ», в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.