У ЄС заборонили пестициди, небезпечні для бджіл

З 1 грудня в ЄС заборонять використання трьох видів пестицидів, небезпечних для бджіл.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене в п'ятницю Єврокомісією.

Серед заборонених пестицидів – клотіанідін, імідаклопрід та тіаметоксам.

У прес-службі Єврокомісії зазначили, що до 30 вересня цього року країни-члени повинні внести відповідні зміни до національного законодавства для того, аби не допустити використання цих пестицидів після 30 листопада.

Рішення Єврокомісії може бути переглянуте через 2 роки.