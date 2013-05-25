Найбільшу золотодобувну компанію оштрафували в Чилі

Найбільша в світі золотодобувна компанія Barrick Gold Corporation оштрафована чилійським урядом на 16 млн доларів за зневажливе ставлення до навколишнього середовища, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У зв'язку з рішенням уряду на родовищі "Паскуа-Лама", що межує з Аргентиною, роботи зупинено доти, поки компанія-власник не встановить нову систему водозабору, яка дозволяє відкачувати забруднену під час буріння рідину.

Штраф у Чилі викликав тимчасову зупинку торгів акцій канадської компанії в Нью-Йорку і Торонто.

Чилійські захисники природи залишилися незадоволені розміром штрафу, який відповідав максимально можливому за законами країни, оскільки, за їхніми словами, 16 млн доларів - лише мала дещиця бюджету проекту.