"АвтоВАЗ" відкликає 30 тисяч автомобілів через можливий дефект у гальмівній системі

Російський виробник автомобілів "АвтоВАЗ" відкликає 30,239 тис. автомобілів, вироблених до 7 квітня 2013 року включно, для усунення можливого дефекту в гальмівній системі.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «АвтоВАЗу».

"Піклуючись про інтереси покупців автомобілів Lada, для забезпечення безпроблемної експлуатації машин «АвтоВАЗ» оголошує сервісну кампанію (безкоштовне сервісне обслуговування) для 30,239 тис. автомобілів Lada Granta (модель 21905) і Lada Kalina (моделі 11176 і 11196) з ABS і тросової КПП ( 2181), вироблених до 7 квітня 2013 року включно", - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, в автомобілях усунуть причину можливого контакту кабелю датчика ABS і гальмівної трубки лівого переднього колеса з опліткою троса приводу зчеплення.

За підсумками регулярних ресурсних випробувань, в окремих випадках можливе виникнення течі гальмівної рідини або зниження ефективності гальмівної системи автомобіля.

"На автомобілях, вироблених після 8 квітня 2013 року, така ймовірність виключена", - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. ВАТ «АвтоВАЗ» - російська автомобілебудівна компанія, найбільший виробник легкових автомобілів у Росії і Східній Європі.

Акціонерне товариство «УКРАВТОВАЗ» є ексклюзивним дистриб'ютором автомобілів Lada і оригінальних запасних частин Lada і працює на ринку України з 1995 року. Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення поставок автомобілів Lada виробництва ВАТ «АвтоВАЗ» (Тольятті) і оригінальних запасних частин Lada.